Архангельск: TV-BOX В Архангельске достроили бутылочного слона-гиганта В Архангельске завершилась акция, целью которой являлось попадание в книгу рекордов Гинесса. На Красной пристани активисты возвели огромного слона из пластиковых бутылок. Высота фигуры составляет восемь метров, длина — 12,5 метров. Полярный слон весит две с половиной тонны и состоит из 44 500 бутылок. просмотров: 329

дата:

комментариев:

В Архангельске достроили бутылочного слона-гиганта Архангельск встретил год Петуха В Маймаксе столкнулись «Ниссан» и «Камаз» Новогодний фейерверк в Архангельске Шоппинг до полуночи в ТРК «Титан Арена» Жители дома-памятника живут в антисанитарных условиях Архангелогородцы бойкотировали дельфинарий Олега Шаманина доставили в Архангельск Открытие памятника Сталину в Архангельске Архангельские сноубордисты показали «класс» ещё ТВ сюжеты