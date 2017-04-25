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Архангельск: TV-BOX

В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу

В столице Поморья состоялась 50-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Архангельску – городу воинской славы. В ней соревновались ровно 1000 участников.

Самыми быстрыми из дошколят стали мальчики детского сада № 183 и девочки детского сада № 140. В общекомандном зачете победил садик № 140. 

Победители у школьников определялись в двух возрастных группах среди представителей команд Октябрьского и Соломбальского округов. 

У «октябрят» в соревнованиях среди девочек 2002 г.р и младше лучшей стала команда гимназии № 3, среди мальчиков – школы № 1, а у соломбальцев быстрее всех пробежали девочки из школы № 59 и мальчики школы № 51. 

В старшей группе школьников (1998 – 2001 г.р.) у «октябрят» победили команды девушек гимназии № 6 и юношей школы № 45. У соломбальцев лучшие результаты показали девушки школы № 51 и юноши школы № 59. 

В отдельной номинации состязались команды средних учебных заведений. Здесь победу одержали девушки Архангельского аграрного техникума и юноши Северного техникума транспорта и технологий из Соломбалы, а также юноши Архангельского морского института им. В. И. Воронина из Октябрьского округа.
просмотров: 57
дата: 25.04.17 | 09:35
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