Архангельск: TV-BOX В Поморье высадился «Полярный десант» В Архан­гель­ской области стар­това­ла тра­дици­он­ная зим­няя акция сту­ден­ческ­их отрядов.



За десять дней участники акции посетят более 30 населенных пунктов. В программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей.



Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также составление реестра памятников и воинских захоронений. просмотров: 44

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