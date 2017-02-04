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Архангельск: TV-BOX

Выставка рекордов «Титикака» в Архангельске

Необычная выставка открылась в Гостиных Дворах. Посетителей ждут редкие, удивительные экспонаты. Подкованная блоха, самый маленький автомобиль, самый толстый человек, самый длинный нос и многое другое.

У выставки, которая проработает в Архангельске до конца майских праздников, есть ограничения: 6+. От самого мрачного экспоната мурашки побегут не только у ребенка...
просмотров: 8
дата: 04.02.17 | 22:25
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