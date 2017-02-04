Архангельск: TV-BOX Выставка рекордов «Титикака» в Архангельске Необычная выставка открылась в Гостиных Дворах. Посетителей ждут редкие, удивительные экспонаты. Подкованная блоха, самый маленький автомобиль, самый толстый человек, самый длинный нос и многое другое.



У выставки, которая проработает в Архангельске до конца майских праздников, есть ограничения: 6+. От самого мрачного экспоната мурашки побегут не только у ребенка... просмотров: 8

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