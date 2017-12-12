Жилые дома в Соломбале топит канализационными стоками
сегодня 15:16
46 0
<
>
Жилые дома расположенные на улице Кедрова утопают в канализационных стоках. По словам жильцов, неоднократно подавались заявки на устранение аварии, но коммунальные службы бездействуют, занимаясь отписками. Людей оставили наедине с фекалиями и ядовитыми испарениями.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080