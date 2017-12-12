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Жилые дома в Соломбале топит канализационными стоками

сегодня 15:16
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Жилые дома расположенные на улице Кедрова утопают в канализационных стоках. По словам жильцов, неоднократно подавались заявки на устранение аварии, но коммунальные службы бездействуют, занимаясь отписками. Людей оставили наедине с фекалиями и ядовитыми испарениями.
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