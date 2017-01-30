Архангельск: TV-BOX «День зимних забав» в Архангельске В воскресенье на площади перед архангельским драмтеатром состоялся семейный праздник «Зимние забавы».



Лёгкий мороз и поморский ветерок не давали стоять на месте. Маленькие архангелогородцы и их родители, бабушки и дедушки водили хороводы, плясали и прыгали. Наиболее отважная малышня каталась на крутой снежной горке. Кто захотел, смог проявить задатки скульпторов. просмотров: 46

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