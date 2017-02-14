Архангельск: TV-BOX «Лыжня России - 2017» в Архангельске В Архангельске на набережную Северной Двины пришли более трёх с половиной тысяч любителей здорового образа жизни. Дистанция массового старта для всех желающих составила символические 2017 метров. просмотров: 45

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