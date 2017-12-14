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13.12.17
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О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
13.12.17
960
В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции
12.12.17
817
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
13.12.17
674
Жителю Поморья за долги пришлось попрощаться с японским внедорожником
13.12.17
660
Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы
13.12.17
651
Пластиковый рис, или региональная «угадайка»
13.12.17
647
Один человек пострадал в «лобовой» аварии в центре Архангельска
13.12.17
4
Игорь Скубенко урегулировал конфликт северодвинского кондуктора и школьницы
13.12.17
3
С 1 января за рождение первенца россиянки будут получать 10 тысяч ежемесячно
13.12.17
3
Пластиковый рис, или региональная «угадайка»
13.12.17
3
До трех лет тюрьмы светит за преступления в отношении животных
13.12.17
2
В МВД планируют завлечь россиян миллионными гонорарами к раскрытию преступлений
13.12.17
2
Активисты ОНФ помогли пожилым людям записаться через инфомат в поликлинике
13.12.17
2
Жителю Поморья за долги пришлось попрощаться с японским внедорожником
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Бизнес новости
12.12.17
197
Жители Архангельска оставили отзывы о лучшем жилом комплексе России
12.12.17
168
В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности
12.12.17
148
Метрологи «Архэнерго» прошли процедуру подтверждения компетентности
12.12.17
139
Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи
13.12.17
55
В ЖК «Империал» холдинга «Аквилон Инвест» смонтировано лифтовое оборудование
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Главные новости
«Водник» дома обыграл «Сибсельмаш» со счетом 6:2
сегодня 11:38
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Благодаря боевому настрою и вопреки непогоде – сильному ветру со снегом, жёлто-зеленые сделали долгожданный подарок своим самым преданным болельщикам, обыграв «Сибсельмаш» со счётом 6:2.
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О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
Федеральные информагенства говорят о постепенном вытеснении из Череповца местных магазинов «шаговой доступности». На смену им приходят крупные федеральные сети «Магнит» и «Пятерочка».
2559
1
Урганта не будет: в Архангельске звезде корпоратива заплатят лишь 30 тысяч рублей
394
0
Помутнение рассудка довело жителя Плесецкого района до «уголовки»
В Архангельске семьдесят хвостатых мурлык ищут дом в преддверии Нового года
Только пули остановили устроившего гонку с полицией архангельского водителя
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Стоимость аренды жилья в Архангельске за год выросла на 10%
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Главные новости
Виктор Павленко: Палата молодых законодателей - школа будущих руководителей
Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в итоговом в этом году заседании Палаты молодых законодателей при верхней палате российского парламента.
сегодня 12:08
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В Поморье девушке грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт «порошка смерти»
22-летняя жительница Мирного купила в Москве крупную партию наркотика, который привезла в Архангельск на автомобиле.
сегодня 12:03
19
Житель Плесецка получил 6 лет колонии за поножовщину у бара
Завершился судебный процесс над 22-летним мужчиной, который в августе 2017 года в ходе конфликта с ножом накинулся на посетителя бара.
сегодня 12:00
24
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год
Утверждены официальные сроки проведения в 2018 году государственной итоговой аттестации выпускников девятых и одиннадцатых классов.
сегодня 11:48
59
Юные жители Поморья могут отправить письма диким животным накануне Нового года
Нацпарки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» предлагают учителям, педагогам и просветителям региона поспособствовать заповедной территории в реализации межрегионального эколого-просветительского проекта «Письма животным».
сегодня 11:42
49
1
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