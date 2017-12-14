Все, что нужно для встречи нового года
сегодня 16:42
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Совсем немного времени остается до наступления долгожданного праздника - Нового года!
ООО «Поморская ярмарка» сердечно поздравляет с наступающим 2018 годом и приглашает на ежегодную «Большую Новогоднюю ярмарку», которая пройдет с 26 по 29 декабря на ледовой арене Дворца спорта.
Неотъемлемая часть праздничного стола - мясные деликатесы, которых на ярмарке будет большой выбор. Среди них: домашний гусь и индейка, фазан и перепелка, телятина и кролик запеченные в печи, мясные деликатесы и сало из Волгограда, Воронежа и Белоруссии, Нарьян-Марские мясные продукты из оленины, а также фермерская охлажденная свинина из Приморского района.
Удивит и разнообразие дальневосточной копченой рыбы: нерка, омуль, клыкач, кета, чавыча, икра Камчатки, каспийская сельдь из бочки и, конечно, северная семга, свежемороженая треска, форель и палтус.
"Сырная тарелка" на праздничном столе всегда пользуется популярностью, сыр в ассортименте представят участники из Вологды, Костромы, Белоруссии и Абхазии. Молочную продукцию привезут из Устьян, будет на ярмарке и производитель натуральных масел «Масляный король», а также вологодское масло, продукты для здоровья, абхазские мандарины и волгоградские соленья.
Сладкоежек порадуют Белевским зефиром, яблочной пастилой «Пастилушка», шоколадными конфетами, восточными сладостями, большим выбором чая и кофе в подарочной упаковке и северными козулями - традиционным угощением северян.
Впервые, на ярмарке будут представлены меховые изделия от производителя из Пензы, утепленные пальто и куртки различных моделей, головные уборы, монгольский кашемир, ярославский лён, недорогой женский трикотаж от производителя, финское термобельё и широкий выбор детской одежды. Поморские модницы не пройдут мимо украшений «Серебро Кубачи», бижутерии, модных сумочек, кожгалантереи и маникюрных принадлежностей.
Хозяйки приобретут кухонную посуду, бытовые приборы, именные ложки, ивановский трикотаж и текстиль, иранские покрывала, пледы, скатерти, льняные изделия «Оршанского льнокомбината» и товары из Финляндии.
Не обойтись в эти дни и без сюрпризов – компания «Домино плюс» 28 декабря в 13-00 по традиции на ярмарке разыграет интересные подарки, а для пользователей интернета проходит очередной розыгрыш призов от участников «Большой Новогодней ярмарки».
Подробности смотрите в нашей группе «Ярмарки в Архангельске», в контакте vk.com/yarmarka_29
вступайте и выигрывайте.