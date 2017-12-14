Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Бизнес новости | Главные новости

Все, что нужно для встречи нового года

сегодня 16:42
34 0
Совсем немного времени остается до наступления долгожданного праздника - Нового года!
 >
ООО «Поморская ярмарка» сердечно поздравляет с наступающим 2018 годом и приглашает на ежегодную «Большую Новогоднюю ярмарку», которая пройдет с 26 по 29 декабря на ледовой арене Дворца спорта.

Неотъемлемая часть праздничного стола - мясные деликатесы, которых на ярмарке будет  большой выбор. Среди них: домашний гусь и индейка, фазан и перепелка, телятина и кролик запеченные в печи, мясные деликатесы и сало  из Волгограда, Воронежа и Белоруссии, Нарьян-Марские мясные продукты из оленины, а также фермерская охлажденная свинина из Приморского района.

Удивит и разнообразие дальневосточной копченой рыбы:  нерка, омуль, клыкач, кета, чавыча, икра Камчатки, каспийская сельдь из бочки и, конечно, северная семга, свежемороженая треска, форель и палтус.

"Сырная тарелка" на праздничном столе всегда пользуется популярностью, сыр в ассортименте представят участники из Вологды, Костромы, Белоруссии и Абхазии. Молочную продукцию привезут из Устьян,  будет на ярмарке и производитель натуральных масел «Масляный король», а также вологодское масло, продукты для здоровья,  абхазские мандарины  и волгоградские соленья.

Сладкоежек порадуют Белевским зефиром, яблочной пастилой «Пастилушка», шоколадными конфетами, восточными сладостями, большим выбором чая и кофе в подарочной упаковке и  северными козулями - традиционным угощением северян.

Впервые, на ярмарке будут представлены  меховые изделия от производителя из Пензы, утепленные пальто и куртки различных моделей, головные уборы, монгольский кашемир, ярославский лён,  недорогой женский трикотаж от производителя, финское термобельё и широкий выбор детской одежды. Поморские модницы  не пройдут мимо украшений «Серебро Кубачи», бижутерии, модных сумочек,  кожгалантереи и  маникюрных принадлежностей.

Хозяйки приобретут кухонную посуду, бытовые приборы, именные ложки, ивановский трикотаж и текстиль, иранские покрывала, пледы, скатерти, льняные изделия «Оршанского льнокомбината» и товары из Финляндии.

Не обойтись в эти дни и без сюрпризов – компания «Домино плюс» 28 декабря в 13-00 по традиции на ярмарке разыграет интересные подарки, а для пользователей интернета проходит очередной розыгрыш призов от участников «Большой Новогодней ярмарки».

Подробности смотрите в нашей группе «Ярмарки в Архангельске», в контакте vk.com/yarmarka_29  вступайте и выигрывайте.
Автор: Pomfair
34 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Бизнес новости | Новости раздела
 
На ЖК «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
На ЖК «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
Только до 31 декабря квартиры в новом ЖК «Зеленый квартал-2» можно купить по цене начального этапа строительства.
сегодня 16:49
35
 
Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
Подведем финансовые итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Что будет с вашими финансами? Инвестиции в кризис. Пошаговый алгоритм повышения дохода на 20-50% уже в предстоящем году.
сегодня 16:48
35
 
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
сегодня 16:45
33
 
Tele2 вновь сделала своих абонентов звездами рекламной кампании
Tele2 вновь сделала своих абонентов звездами рекламной кампании
Tele2 подвела итоги конкурса «Мои другие правила». Авторы шести фотографий с интересными историями стали новыми героями рекламной кампании Tele2.
сегодня 16:43
38
 
Все, что нужно для встречи нового года
Все, что нужно для встречи нового года
Совсем немного времени остается до наступления долгожданного праздника - Нового года!
сегодня 16:42
35
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080