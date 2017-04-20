наверх
Новости Архангельска
21 апреля, пятница 01:00
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
19.04.17
Кадастровая палата отвечает на вопросы о получении сведений ЕГРН
181
19.04.17
Назначение пенсии - без отрыва от производства!
172
19.04.17
В кадастровой палате состоялась горячая телефонная линия по услугам Росреестра
170
19.04.17
В Архангельск поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017
139
19.04.17
Почта России выпустит открытку, посвященную Шерлоку Холмсу
134
19.04.17
Архангельский ОСАГО Центр оформит страховку без очередей и «допов»
126
14.04.17
Итоги опроса: нужен ли стаж для назначения социальной пенсии?
117
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Игорь Орлов оценил заявку на создание в Онеге территории опережающего развития

При разработке заявки на создание ТОСЭР были определены направления развития моногорода, выбраны земельные участки для потенциальных инвесторов, проведен открытый отбор проектов.
В прошлом году министерством экономического развития Архангельской области была инициирована работа по формированию в регионе первой ТОСЭР. Для этого, в соответствии с требованием федерального законодательства, необходимо, направить в Минэкономразвития России заявку, включающую в себя не менее пяти инвестиционных проектов, которые будут  реализованы на территории моногорода.

- В итоге был сформирован пул по направлениям «Туризм», «Производство питьевой воды» и «Добыча и переработка дикоросов», - рассказал министр экономического развития Семён Вуйменков. - В Минэкономразвития России был сформирован план-график согласно которому срок подачи документов от Архангельской области установлен на март-апрель  текущего года.

Глава регионального ведомства отметил, что создание в Онеге ТОСЭР окажет позитивное, а главное, системное влияние на развитие моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность.

- Создание территорий опережающего социально-экономического развития - один из инструментов комплексного развития моногородов, - подчеркнул Семён Вуйменков. –  В Онеге будет создана пилотная ТОСЭР, в дальнейшем, когда присвоение этого статуса станет возможным для всех категорий моногородов (соответствующие правки уже прорабатываются на федеральном уровне), мы планируем распространить этот опыт и на другие монопрофильные образования региона.

По итогам презентации Губернатор подписал заявку на создание в Онеге территории опережающего социально-экономического развития, теперь она будет направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: mineconomAO
просмотров: 113
дата: 20.04.17 | 22:38
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080