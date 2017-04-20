Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Игорь Орлов оценил заявку на создание в Онеге территории опережающего развития При разработке заявки на создание ТОСЭР были определены направления развития моногорода, выбраны земельные участки для потенциальных инвесторов, проведен открытый отбор проектов. В прошлом году министерством экономического развития Архангельской области была инициирована работа по формированию в регионе первой ТОСЭР. Для этого, в соответствии с требованием федерального законодательства, необходимо, направить в Минэкономразвития России заявку, включающую в себя не менее пяти инвестиционных проектов, которые будут реализованы на территории моногорода.



- В итоге был сформирован пул по направлениям «Туризм», «Производство питьевой воды» и «Добыча и переработка дикоросов», - рассказал министр экономического развития Семён Вуйменков. - В Минэкономразвития России был сформирован план-график согласно которому срок подачи документов от Архангельской области установлен на март-апрель текущего года.



Глава регионального ведомства отметил, что создание в Онеге ТОСЭР окажет позитивное, а главное, системное влияние на развитие моногорода, повысит его инвестиционную привлекательность.



- Создание территорий опережающего социально-экономического развития - один из инструментов комплексного развития моногородов, - подчеркнул Семён Вуйменков. – В Онеге будет создана пилотная ТОСЭР, в дальнейшем, когда присвоение этого статуса станет возможным для всех категорий моногородов (соответствующие правки уже прорабатываются на федеральном уровне), мы планируем распространить этот опыт и на другие монопрофильные образования региона.



По итогам презентации Губернатор подписал заявку на создание в Онеге территории опережающего социально-экономического развития, теперь она будет направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации.

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