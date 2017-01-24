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Архангельск: Экономика

     

фото, видео с места события

Социальный долгострой в Северодвинске продан на аукционе частному застройщику

Объект незавершённого строительства, расположенный на пересечении проспектов Труда и Победы, был продан вместе с земельным участком за 39 млн 870 тысяч рублей.

Победиль аукциона - ООО «Гипер» - уже внёс средства в городскую казну. Недострой продан без каких-либо ограничений по его дальнейшему использованию, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Напомним, земельный участок площадью более 17 тысяч кв. метров был выделен под строительство в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Выбранный подрядчик - трест «Мордовпромстрой» - не выполнил условия контракта: нарушил все сроки, а затем и вовсе прекратил строительные работы. Планировалось, что в 2017 году на этом месте на условиях софинансирования появится социальная девятиэтажка за 1 млрд рублей.

Контракт с недобросовестной мордовской фирмой, которая, к слову, также не без проблем возводит областной перинатальный центр в Архангельске, был расторгнут в прошлом году в судебном порядке, социальные дома возвели на других улицах, а недострой остался в муниципальной собственности. Теперь у него появился новый хозяин.

Вероятно, уже в скором времени здесь развернется масштабное коммерческое строительство нового жилья. 

  
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просмотров: 218
дата: 24.01.17 | 14:49
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Надеюсь нерадивому "застройщику" выплатили компенсацию?! Сарказм, если что. Эта контора надо полагать "строит" не первый объект в области. Если мне не изменяет память, то это шарага от члена ЕдРа -Меркушина. Который подмял под се6я всё, что можно, и, как и положено в "российской воровской системе" всё на детях и родственниках.
24.01.17
15:48
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