Архангельск: Экономика

Объект незавершённого строительства, расположенный на пересечении проспектов Труда и Победы, был продан вместе с земельным участком за 39 млн 870 тысяч рублей.

Победиль аукциона - ООО «Гипер» - уже внёс средства в городскую казну. Недострой продан без каких-либо ограничений по его дальнейшему использованию, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Напомним, земельный участок площадью более 17 тысяч кв. метров был выделен под строительство в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Выбранный подрядчик - трест «Мордовпромстрой» - не выполнил условия контракта: нарушил все сроки, а затем и вовсе прекратил строительные работы. Планировалось, что в 2017 году на этом месте на условиях софинансирования появится социальная девятиэтажка за 1 млрд рублей.



Контракт с недобросовестной мордовской фирмой, которая, к слову, также не без проблем возводит областной перинатальный центр в Архангельске, был расторгнут в прошлом году в судебном порядке, социальные дома возвели на других улицах, а недострой остался в муниципальной собственности. Теперь у него появился новый хозяин.



Вероятно, уже в скором времени здесь развернется масштабное коммерческое строительство нового жилья.