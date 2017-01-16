Архангельск: Экономика

фото, видео с места события Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» откроется в Архангельске этой осенью Возведение крупного торгового объекта французской сети на месте бывшего трамвайного парка в областном центре выходит на финишную прямую. Застройщик «Леруа Мерлен» назвал Архангельск перспективным с точки зрения строительства городом. Напомним, гипермаркет возводится в Ломоносовском округе, на пересечении одной из основных магистралей города – Московского проспекта и улицы Касаткиной. В настоящий момент ведутся строительные работы по закрытию периметра торгового зала магазина, также продолжается монтаж складских и офисных помещений. Проект также предусматривает благоустройство территории, включая озеленение. Для удобства покупателей возле магазина будет организована парковка на 800 машиномест. Общая площадь застройки составляет 16 976 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком строительства объекта выступает группа компаний «Ташир». «Леруа Мерлен» — французский ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции, и сегодня занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин сети в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году. В настоящее время 59 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 26 регионах России предлагают своим покупателям богатейший ассортимент товаров по самым доступным ценам. Всего в компании работает более 20 000 сотрудников. версия для печати просмотров: 1932

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