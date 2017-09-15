В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные

Новости по теме Архангельские перевозчики внедряют новую систему электронной оплаты проезда

«Единую транспортную карту» начали испытывать в Архангельске. Задействован пока один маршрут «5э». В планах у инициаторов нововведения распространить этот опыт на все городские маршруты.



После обкатки системы состоится ее презентация - новинку хотят предложить и другим перевозчикам. Уже известно, что с 1 октября бесконтактная система оплаты появится в автобусах 42-го маршрута.



Приобрести «Единую транспортную карту» пока можно только у водителей автобусов пилотного маршрута, а пополнить в банкоматах Сбербанка, однако в ближайшем будущем варианты будут расширены за счет онлан-платежей и платежных терминалов.



Из недостатков можно выделить один, но довольно существенный минус - новые валидаторы не работают с электронными социальными проездными, которые использует администрация города. Как разрешится эта проблема, покажет время, а пока перевозчикам придется применять два считывающих устройства: один для льготников, другой для всех остальных.