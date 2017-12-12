Состоялось совещание по вопросам учета лесных участков

В начале декабря 2017 года в г. Вологда состоялось совещание по вопросам реализации положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».Мероприятие состоялось при участии представителей исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа, территориальных органов Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг» и других заинтересованных лиц. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу представлял заместитель директора – главный технолог филиала – Алексей Чураков.Представителем филиала до участников совещания была доведена информация о ходе проведения работ и о проблемах реализации 280-ФЗ, а именно о проблемах при подготовке сведений о границах лесничеств и выявлении двойного учета земель лесного фонда в ЕГРН, так, на сегодняшний день, площадь лесного фонда в ЕГРН на территории Архангельской области значительно превышает площадь лесного фонда, учтенного в Государственном лесном реестре.