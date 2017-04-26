Архангельск: Новости компаний все фото (4)

фото, видео с места события В Архангельске состоялся открытый семинар по металлообрабатывающему оборудованию Мероприятие проводилось на базе Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова во вторник 25 апреля. Организаторами семинара выступили петербургская компания "Абамет", техникум, некоммерческое партнерство "Красная Кузница". Формат открытого семинара представлял возможность принять участие всем заинтересованным организациям. Таким образом на мероприятии были представители промышленных предприятий, министерства экономического развития Архангельской области, региональной корпорации развития, педаггические и руководящие работники техникумов и колледжей, а также студенты.



В ходе семинара участникам было продемонстрировано современне промышленное оборудование и оснастка, поставляемые на реальное производство в России и за рубежом. В практической части семинара была проведена демонстрация станков с ЧПУ фирмы HAAS. В частности на глазах у участников был изготовлен комплект звезд, изготавливаемых Архангельским техникумом водных магистралей в рамках социльной акции, посвященной Дню Победы. В заключении семинара состоялся круглый стол по вопросам организации обучения станочников, опыт предприятий по переобучению персонала для работы на оборудовании с ЧПУ.



По словам председателя некоммерческого партнерства Тюрина Ильи, в ходе обсуждений было отмечено, что выпускники школ имеют недостаточную подготовку по информатике, черчению, физике, геометрии, математике, что создает трудности в профессиональном обучении. Также участниками выработан ряд предложений по совершенствованию системы предпрофессиональной подготовки школьников, углубленного изучения точных дисциплин в школах, изучения профильных компьютерных программ и др. Решения круглого стола будут направлены в органы исполнительной власти Архангельской области для применения в работе. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: oreh просмотров: 50

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