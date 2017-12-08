В плесецкой колонии побывали специалисты центра занятости населения

В рамках занятий «Школы подготовки к освобождению» в исправительной колонии №21 ФКУ ОИУ ОУХД-2 (Плесецкий район) они встретились с теми, кто готовится выйти на свободу.

Начальник отдела трудоустройства Валентина Волкова и ведущий специалист отдела профессионального обучения и профориентации Оксана Пекусова рассказали о волнующих каждого осужденного, освобождающегося из мест лишения свободы, вопросах.Собравшиеся узнали, как получить желаемую специальность и куда пойти работать в условиях конкуренции на современном рынке труда. Также готовящиеся к выходу на свободу были проинформированы о вакансиях на рынке труда в Архангельской области, о получении профессионального образования и повышении квалификации по интересующим профессиям.Кроме этого специалистами ЦЗН был разъяснен размер социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, даны советы по составлению содержательного резюме. В заключении встречи присутствующим осужденным были вручены буклеты с полезной информацией.