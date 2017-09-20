«Аквилон Инвест» предлагает «Ипотеку для моряков»

При покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске доступен новый ипотечный продукт Сбербанка, разработанный специально для тех, кто работает в море.

Приобрести квартиру можно на специальных условиях: ставка ипотечного кредита составляет от 9,9% годовых, первоначальный взнос - от 30%.Ипотека морякам выдается по сокращенному набору документов. Для подачи заявки необходим паспорт, удостоверение личности моряка, документы, подтверждающие наличие трудовых отношений, и документы, подтверждающие доход (выписка со счета, на который зачисляется заработная плата, или платежные поручения о перечислении заработной платы).Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов общей площадью порядка 200 тыс. кв. м. В ближайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 500 тыс. кв. м.