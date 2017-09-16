Северодвинский рокер попал в число участников проекта «Голос» в новом сезоне

Лидер группы «Ангел дорог», перебравшийся в начале двухтысячных из Северодвинска на ПМЖ в Санкт-Петербург, участвовал в кастинге проекта в июле этого года. По итогам первого этапа Артём Уланов вошёл в число полутора сотен вокалистов из 10 тысяч музыкантов, заявившихся на слепые прослушивания.



Съемки проходили в августе в Останкино. В составе жюри – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея, Дмитрий Билан. Наш земляк исполнил композицию «Никто не услышит» группы «Чайф». Свое участие в популярном проекте 40-летний музыкант и шоумен объяснил желанием развлечься и порядовать друзей.



Напомним, в прошлом сезоне еще один уроженец Поморья попробовал свои силы в популярном телешоу. 26-летний Михаил Житов, также покинувший, к слову, родные края в поисках музыкальной славы, дошел до полуфинала и занял в итоге 5 место.

Видеосюжет: Котлас-ТВ