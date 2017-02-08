Активисты, выступающие за установку бюста Сталину в Архангельске, написали заявление в городскую прокуратуру. Они просили надзорное ведомство прослушать аудиозапись выступления Юрия Барашкова на общественных слушаниях в администрации Архангельска.

В мае 2016 года в актовом зале городской администрации прошло заседание комиссии по городской топонимике, на котором рассматривался вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Архангельске. На развернувшейся там бурной дискуссии профессор САФУ, краевед Юрий Барашков назвал активистов, выступающих за установку бюста вождю, идиотами.

Архангельские сталинисты подали заявление в городскую прокуратуру. Надзорное ведомство разобралось в этом инциденте и состава преступления в словах Барашкова не нашло, так как никого конкретно он не оскорбил.

Напомним, сейчас памятник Сталину продолжает стоять на парковке за торговым центром «Бум». Однако активисты намерены перенести его в центр города. Сейчас они ведут сбор необходимой документации, затем материалы направят на рассмотрение городских депутатов.