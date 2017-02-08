наверх
Новости Архангельска
08 февраля, среда 19:03
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
07.02.17
«Yamaha Viking» покорил Север
161
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
134
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
121
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
91
07.02.17
Спеши купить квартиру: новые акции февраля от «Аквилон-Инвест»
90
07.02.17
Участников строительного форума ждут тренинги и семинары по интернет-продвижению
87
06.02.17
На всех основных железнодорожных вокзалах России появится digital-ситиформат
74
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Архангельские сталинисты не смогли засудить своего оппонента краеведа Барашкова

Активисты, выступающие за установку бюста Сталину в Архангельске, написали заявление в городскую прокуратуру. Они просили надзорное ведомство прослушать аудиозапись выступления Юрия Барашкова на общественных слушаниях в администрации Архангельска.

В мае 2016 года в актовом зале городской администрации прошло заседание комиссии по городской топонимике, на котором рассматривался вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Архангельске. На развернувшейся там бурной дискуссии профессор САФУ, краевед Юрий Барашков назвал активистов, выступающих за установку бюста вождю, идиотами. 

Архангельские сталинисты подали заявление в городскую прокуратуру. Надзорное ведомство разобралось в этом инциденте и состава преступления в словах Барашкова не нашло, так как никого конкретно он не оскорбил.

Напомним, сейчас памятник Сталину продолжает стоять на парковке за торговым центром «Бум». Однако активисты намерены перенести его в центр города. Сейчас они ведут сбор необходимой документации, затем материалы направят на рассмотрение городских депутатов. 

 

  
версия для печати
  
просмотров: 242
дата: 08.02.17 | 17:44
комментариев: 1
1 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Юрию Анатольевичу - крепкого здоровья и не обращать внимание на идиотов! Сталинистам - пятый этаж деревянных нар. Тех самых, которые были в мороз наспех сооружены для переселенцев из Средней полосы в соломбальском храме.
08.02.17
18:31
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080