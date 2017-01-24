Созданная в 2012 году Шаманиным банда на протяжении нескольких лет установила криминальный контроль над рядом предпринимателей Северодвинска и Архангельска. За два года члены сообщества совершили 83 преступления.

Шаманин занимал высшее положение в этой преступной иерархии. Его бандиты искали предпринимателей в Архангельске и Северодвинске из сферы торговли, общественного питания и обслуживания населения, заставляли их платить деньги за так называемую «крышу», а в случае отказа устраивали погром в этих заведениях. Бизнесмены ежемесячно передавали бандитам от 10 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Чтобы придать законность полученных в результате вымогательства средств с жертвами заключались фиктивные договоры на оказание охранных услуг с контролируемыми членами банды фирмами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время все члены преступной группировки задержаны. Олег Шаманин экстрадирован из ОАЭ, где скрывался от следствия, и сейчас находится под стражей. Уголовное дело в отношении него направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения. Сотрудничать со следствием он отказался.

Расследованием занималось региональное следственное управление СКР, оперативное сопровождение оказывало региональное управление ФСБ.