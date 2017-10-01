Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
сегодня 21:40
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На мероприятие в поддержку оппозиционного политика пришло по разным оценкам от 600 до 800 человек. Перед этим в первый октябрьский день в столице Поморья состоялся еще целый ряд публичных мероприятий.
Начался воскресный день празднованием Всероссийского дня ходьбы
. Мероприятие, стартовавшее в полдень на Красной пристани, собрало порядка тысячи поклонников здорового образа жизни.
Стартам предшестовала разнообразная праздничная программа. На трехтысячную дистаницию заявилось около 800 человек. Еще почти 200 северян присоединились к шагающим по ходу движения.
Самым зрелищным в этот день событием в Архангельске стал, безусловно, фестиваль фейерверков
, организованный в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
На площади Мира выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска, раскрасив вечернее небо над Двиной яркими залпами салюта. Предваряли огненное действо выступления музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».
С утра и до вечера многолюдно было в парке аттракционов «Потешный двор». Любимое место отдыха северян завершило летний сезон
масштабной культурной программой, включающей музыкальную и развлекательную составляющие.
С 11 до 19 часов у посетителей парка была возможность покататься на аттракционах со скидкой и полюбоваться их вечерней подсветкой, придавшей особый колорит празднику.
Завершился первый октябрьский день молодежным митингом в Соломбале
. Поддержать оппозиционного политика Алексея Навального пришли на площадь Терехина в Архангельске свыше полутысячи архангелогородцев, в основном школьники и студенты.