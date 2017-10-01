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Общество | Главные новости

Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального

сегодня 21:40
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На мероприятие в поддержку оппозиционного политика пришло по разным оценкам от 600 до 800 человек. Перед этим в первый октябрьский день в столице Поморья состоялся еще целый ряд публичных мероприятий.
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На фото: митинг Навального в Архангельске
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Начался воскресный день празднованием Всероссийского дня ходьбы. Мероприятие, стартовавшее в полдень на Красной пристани, собрало порядка тысячи поклонников здорового образа жизни.

Стартам предшестовала разнообразная праздничная программа. На трехтысячную дистаницию заявилось около 800 человек. Еще почти 200 северян присоединились к шагающим по ходу движения.

Самым зрелищным в этот день событием в Архангельске стал, безусловно, фестиваль фейерверков, организованный в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. 

На площади Мира выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска, раскрасив вечернее небо над Двиной яркими залпами салюта. Предваряли огненное действо выступления музыкального коллектива «BeHappy» и файер-шоу от коллектива «Змей Радуга».

С утра и до вечера многолюдно было в парке аттракционов «Потешный двор». Любимое место отдыха северян завершило летний сезон масштабной культурной программой, включающей музыкальную и развлекательную составляющие.

С 11 до 19 часов у посетителей парка была возможность покататься на аттракционах со скидкой и полюбоваться их вечерней подсветкой, придавшей особый колорит празднику.

Завершился первый октябрьский день молодежным митингом в Соломбале. Поддержать оппозиционного политика Алексея Навального пришли на площадь Терехина в Архангельске свыше полутысячи архангелогородцев, в основном школьники и студенты. 
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