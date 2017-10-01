Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального

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На мероприятие в поддержку оппозиционного политика пришло по разным оценкам от 600 до 800 человек. Перед этим в первый октябрьский день в столице Поморья состоялся еще целый ряд публичных мероприятий.