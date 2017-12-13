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Общество | Главные новости

Четыре социокультурных проекта Поморья будут реализованы в 2018 году

сегодня 19:08
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Пинега, Мезень, Карпогоры и Каргополь получили грантовую поддержку конкурса "Культурная мозаика". Пинега и Каргополь на двухгодичные проекты, и Мезень и Карпогоры - на год.
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Архангельская область - не только территория реализации проектов Всероссийского конкурса "Культурная мозаика", но и территория, на которой работает координационный центр конкурса по СЗФО. 

Гранты конкурса получают только малые города и села - до 50 тысяч жителей. 

В 2017 году прошло два конкурса: Всероссийский конкурс проектов "Культурная мозаика" и конкурс среди победителей 2015-2016 года - "Культурная мозаика: партнерская сеть". 

Сумма гранта на год - до 700 тысяч рублей. Их получили Карпогоры (Карпогорская межпоселенческая библиотека) с проектом "Пинежье сказочное" - сохранение фольклорных традиций края, и Мезень (Мезенский районный Дом Культуры) с проектом "В каждой избушке - свои погремушки", направленным на создание социокультурного центра для развития местных инициатив. 

В Каргополе в сентябре 2017 года поданы документы на регистрацию НКО в качестве ресурсного центра по развитию творческой и деловой активности. Это будет  многопрофильный информационно-культурный центр по сопровождению творческих проектов, индивидуального творчества, предпринимательской деятельности, творческих индустрий и креативного кластера Старого города «Фамилия».

В Пинеге планируют развивать проект «Благовещенская ярмарка на Пинеге», который станет  демонстрационной площадкой  интересных идей, иннованионных предложений, социально-культурных инициатив жителей не только нашего муниципального образования, но и всего Пинежского района.


Автор: Анастасия Ч.
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