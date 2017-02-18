Архангельск: Общество

фото, видео с места события Экс-глава пресс-службы Ильи Михальчука оказался под прицелом спецслужб Из Москвы во Владивосток отправят директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина), известного также как пиарщика бывшего главы Архангельской области. Вопросы к нему возникли у следственного управления СКР по Приморскому краю. Илью Митькина, по информации издания "Коммерсант", сотрудники ФСБ задержали в Москве по поручению приморского управления СКР. Предполагается, что для проведения следственных действий его в ближайшее время отправят во Владивосток. По некоторым данным, он является фигурантом уголовного дела об «особо крупном мошенничестве».



Ранее в рамках этого дела были арестованы глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин и гендиректор ООО «Телерадиокомпания “Новая волна”» Марина Свиридова. Она, отметим, является супругой бизнесмена и политтехнолога Митькина. По данным приморских СМИ, их аресты связаны с махинациями в сфере госзакупок. Как раз вчера суд продлил и Свиридовой сроки арестов. Илья Митькин входит в ближайшее окружение губернатора Приморья Владимира Миклушевского и известен пиарщик бывшего архангельского губернатора Ильи Михальчука. версия для печати просмотров: 139

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