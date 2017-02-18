Илью Митькина, по информации издания "Коммерсант", сотрудники ФСБ задержали в Москве по поручению приморского управления СКР. Предполагается, что для проведения следственных действий его в ближайшее время отправят во Владивосток. По некоторым данным, он является фигурантом уголовного дела об «особо крупном мошенничестве».
Ранее в рамках этого дела были арестованы глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин и гендиректор ООО «Телерадиокомпания “Новая волна”» Марина Свиридова. Она, отметим, является супругой бизнесмена и политтехнолога Митькина. По данным приморских СМИ, их аресты связаны с махинациями в сфере госзакупок. Как раз вчера суд продлил и Свиридовой сроки арестов.
Илья Митькин входит в ближайшее окружение губернатора Приморья Владимира Миклушевского и известен пиарщик бывшего архангельского губернатора Ильи Михальчука.
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