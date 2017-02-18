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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Экс-глава пресс-службы Ильи Михальчука оказался под прицелом спецслужб

Из Москвы во Владивосток отправят директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова (Митькина), известного также как пиарщика бывшего главы Архангельской области. Вопросы к нему возникли у следственного управления СКР по Приморскому краю.

Илью Митькина, по информации издания "Коммерсант", сотрудники ФСБ задержали в Москве по поручению приморского управления СКР. Предполагается, что для проведения следственных действий его в ближайшее время отправят во Владивосток. По некоторым данным, он является фигурантом уголовного дела об «особо крупном мошенничестве».

Ранее в рамках этого дела были арестованы глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин и гендиректор ООО «Телерадиокомпания “Новая волна”» Марина Свиридова. Она, отметим, является супругой бизнесмена и политтехнолога Митькина. По данным приморских СМИ, их аресты связаны с махинациями в сфере госзакупок. Как раз вчера суд продлил и Свиридовой сроки арестов.

Илья Митькин входит в ближайшее окружение губернатора Приморья Владимира Миклушевского и известен пиарщик бывшего архангельского губернатора Ильи Михальчука. 

  
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просмотров: 139
дата: 18.02.17 | 13:12
комментариев: 2
1 0
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Это конечно не может не радовать.
18.02.17
13:39
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Спокойнов-это его девичья фамилия штоле?
18.02.17
13:15
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
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