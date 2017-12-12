Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов

По данным официальной группы выставки в соцсети, куратор музея ультра современного искусства UMAM Александр Донской объявил о беспрецедентной акции. Он обещает лично вручить 100 000 рублей журналисту, который 14 декабря во время пресс-конференции главы государства пригласит президента на выставку.Выставку готовили еще с марта, открыть должны были 15 декабря. Из-за выдвижения выставку открыли раньше. Организаторы, при этом, говорят, что это не агитационный проект, а искусство без политики – правда, о человеке по имени Владимир Путин.На выставке президент представлен в различных образах: Путин в шлеме на хоккейной площадке, Путин с собакой, Путин на лошади, Путин, которого обнимает бабушка, Путин с "путинбластером". Фото из биографии российского президента смешиваются с сюрреалистическими картинами, в которых Путин всегда супергерой.