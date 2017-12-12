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Общество | Главные новости

Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов

сегодня 14:30
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В начале декабря Александр Донской в Москве открыл выставку «Суперпутин», которая рассказывает о «сверхспособности» и «силе» лидера России. Раскрутить свою экспозицию экс-мэр Архангельска решил необычным способом.
 
 
 
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По данным официальной группы выставки в соцсети, куратор музея ультра современного искусства UMAM Александр Донской объявил о беспрецедентной акции. Он обещает лично вручить 100 000 рублей журналисту, который 14 декабря во время пресс-конференции главы государства пригласит президента на выставку.
 
Выставку готовили еще с марта, открыть должны были 15 декабря. Из-за выдвижения выставку открыли раньше. Организаторы, при этом, говорят, что это не агитационный проект, а искусство без политики – правда, о человеке по имени Владимир Путин. 

На выставке президент представлен в различных образах: Путин в шлеме на хоккейной площадке, Путин с собакой, Путин на лошади, Путин, которого обнимает бабушка, Путин с "путинбластером". Фото из биографии российского президента смешиваются с сюрреалистическими картинами, в которых Путин всегда супергерой. 
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Boater
12.12.17
14:44
Два сапога пара с Древархом.
 
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Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов
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