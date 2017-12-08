На прилавках архангельских магазинов могут появиться «здоровые» продукты

Минздрав планирует поделить продукты на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых могут вызвать хронические заболевания. Первая группа – это здоровая еда, которая будет с маркировкой.Ко второй «нездоровой» будут относиться шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция.В третий список Министерство здравоохранения хочет внести продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят отнести товар к здоровому питанию. В эту группу предлагается внести сушеные фрукты и орехи, в которых не будет сахара. Пороговые значения компонентов предлагается установить для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы и также молочной продукции, в том числе творога и сыра, - сообщает издание «Коммерсант».