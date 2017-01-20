Архангельск: Общество

фото, видео с места события Очередной архангельский бизнесмен оштрафован за «откат» полицейскому-коррупционеру В конце декабря 2014 года предприниматель, представляющий интересы фирмы «ВМП», чтобы гарантировать своей фирме заключение госконтракта на поставку автомобильных шин, дал взятку сотруднику полиции Алексею Филатову. К слову, это уже второй предприниматель, уличённый во взятке нечистому на руку представителю власти. До этого миллионный штраф пришлось заплатить производственно-торговому предприятию «Пилигрим». «Шинный откат» также обошелся компании в один миллион рублей штрафа, пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.



Напомним, что заместителя начальника центра финансового обеспечения областной полиции Алексея Филатова суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 6 миллионов рублей. версия для печати просмотров: 616

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