К слову, это уже второй предприниматель, уличённый во взятке нечистому на руку представителю власти. До этого миллионный штраф пришлось заплатить производственно-торговому предприятию «Пилигрим». «Шинный откат» также обошелся компании в один миллион рублей штрафа, пояснили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.
Напомним, что заместителя начальника центра финансового обеспечения областной полиции Алексея Филатова суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 6 миллионов рублей.