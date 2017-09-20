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Общество | Главные новости

Один из героев «банного скандала» на Соловках задержан в Архангельске за взятку

сегодня 14:18
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Руководитель «Соловецкого многофункционального центра» Михаил Магид, засветившийся минувшей зимой в скандальном видео вместе с главой муниципалитета Евгением Тютюковым, задержан накануне в аэропорту Талаги по подозрению в получении крупной взятки.
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В отношении директора муниципального бюджетного учреждения и бизнесмена, передававшего деньги, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, чиновник получил взятку в сумме более 500 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за устранение конкурентной среды и монополизацию деятельности при использовании причалов Соловецкого архипелага. Предполагается, что это лишь часть "вознаграждения", обший размер которого исчисляется миллионами.

Оба фигуранта - и взяткополучатель, и взяткодатель, задержаны накануне в Архангельске сотрудниками ФСБ. Сегодня суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Что касается персон, замешанных в этом коррупционном деле, то доподлинно известно, что речь идет о Михаиле Магиде - руководителе «Соловецкого многофункционального центра», ставшего героем скандальной видеозаписи с участем главы Соловков, сделанной в бане, где мужчины рассуждают о возможном переделе рынка речных перевозок на архипелаге. 

Вторым в деле фигурирует руководитель группы компаний «Экотэк» Константин Кузнецов — его подозревают в коммерческом подкупе. Следователи полагают, что за деньги чиновник на протяжении нескольких лет создавал бизнесмену комфортные условия для работы на соловецких причалах.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной деятельности сотрудников ФСБ и данных противокоррупционного отдела полиции. 

Видеосюжет по теме: ГТРК Поморье

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