В основном это были пенсионеры, они подпевали в такт звучащим на всю «привокзалку» композициям о славных боевых подвигах и со слезами на глазах стояли, сжимая в руках гвоздики, которые принесли своему товарищу Сталину. Буквально пару дней назад расцвел цветами и восстановленный монумент генералиссимусу в Ростовской области. Донские активисты передали эстафету
памяти коммунистам Архангельска.
Научно обосновал необходимость установки монумента Сталину в Архангельске профессор САФУ Андрей Репневский.
- Мировые полководцы второй мировой - Черчилль, Рузвельт и Де Голль считали Сталина самым великим из них. На родине каждого из них есть посвященные им памятники. Расположены они в самых уважаемых местах. А самому Великому где?
Далее историк призвал собравшихся вспомнить, где находится памятник маршалу Жукову.
- А расположился он в сердце страны, на Манежной. Хотя при всех его талантах он был подчиненным Сталина. Что же получается, страна победила в одной из кровопролитных войн, а памятника верховному главнокомандующему нет? Это историческая несправедливость.
Андрей Викторович рассказал и о связи Сталина с Архангельском.
- Сталин многое сделал, чтобы наш Архангельск был под защитой. Поэтому была создана беломорская флотилия, потом появился северный флот, который является самым могучим в мире. Был создан Судострой еще до войны, который превратился в Молотовск. Сейчас он называется Северодвинск – ядро нашей морской обороны. В первых 20-ти письмах переписки Сталина с Черчиллем Архангельск упоминается 20 раз (за период от 20 июня до 7 ноября 1941 года). Кроме того, известно, что знаменитая Тегеранская конференция лидеров антигитлеровской коалиции должна была пройти в Архангельске, а не в Тегеране. Такие планы у Сталина были.
Профессор также провёл параллель с нынешним временем. Он уверен, что президент Путин, выстраивающий арктический щит России, продолжает дело Сталина.
Не смотря на то, что в Архангельске Сталин не был, он находился в сольвычегодской ссылке дважды, – об этом напомнил депутат Архангельского областного Собрания, коммунист Александр Новиков.
- Я был 17 декабря в музее Сталина в Сольвычегодске. Я отметил, что город неподготовлен к зиме - замерзает в детском садике вода в стакане, а в музее Сталина – тепло. Потому что коммунисты в 2014 году собрали средства и перевели печное отопление музея на электрическое – это был первый сталинский удар, который разбивает русофобию.
После потока доказательств в пользу памятника, которые прозвучали из уст собравшихся, наступила торжественная и ответственная минута - снятие покрывала с лица генералиссимуса:
- Памятник гранитный, основание в виде призмы , на стеле укреплен бронзовый орден Победы, а венчает всю композицию бронзовый бюст авторской работы. Вы видите, Сталин здесь в шинели, которая развивается на ветру - это ветер истории, который сметет мусор с его могилы и грязь. Наше дело правое, мы победим, - заверил гостей депутат Архангельской городской Думы от КПРФ Александр Афанасьев.
Сейчас активист-коммунист намерен бороться за перенос памятника в центр Архангельска. После сбора необходимой документации, он передаст материалы на рассмотрение городских депутатов.
20:24