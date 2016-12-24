Архангельск: Общество все фото (4)

фото, видео с места события Архангельский Сталин стал вторым открытым за неделю монументом вождю в России Укрытый белой материей монумент сегодня показал своё лицо широкой общественности. К автостоянке за торговым центром «БУМ», которая стала пристанищем бюста «вождя всех народов», с цветами и фотографиями Сталина пришли десятки северян.



Научно обосновал необходимость установки монумента Сталину в Архангельске профессор САФУ Андрей Репневский.



- Мировые полководцы второй мировой - Черчилль, Рузвельт и Де Голль считали Сталина самым великим из них. На родине каждого из них есть посвященные им памятники. Расположены они в самых уважаемых местах. А самому Великому где?



Далее историк призвал собравшихся вспомнить, где находится памятник маршалу Жукову.



- А расположился он в сердце страны, на Манежной. Хотя при всех его талантах он был подчиненным Сталина. Что же получается, страна победила в одной из кровопролитных войн, а памятника верховному главнокомандующему нет? Это историческая несправедливость.



Андрей Викторович рассказал и о связи Сталина с Архангельском.



- Сталин многое сделал, чтобы наш Архангельск был под защитой. Поэтому была создана беломорская флотилия, потом появился северный флот, который является самым могучим в мире. Был создан Судострой еще до войны, который превратился в Молотовск. Сейчас он называется Северодвинск – ядро нашей морской обороны. В первых 20-ти письмах переписки Сталина с Черчиллем Архангельск упоминается 20 раз (за период от 20 июня до 7 ноября 1941 года). Кроме того, известно, что знаменитая Тегеранская конференция лидеров антигитлеровской коалиции должна была пройти в Архангельске, а не в Тегеране. Такие планы у Сталина были.



Профессор также провёл параллель с нынешним временем. Он уверен, что президент Путин, выстраивающий арктический щит России, продолжает дело Сталина.



Не смотря на то, что в Архангельске Сталин не был, он находился в сольвычегодской ссылке дважды, – об этом напомнил депутат Архангельского областного Собрания, коммунист Александр Новиков.



- Я был 17 декабря в музее Сталина в Сольвычегодске. Я отметил, что город неподготовлен к зиме - замерзает в детском садике вода в стакане, а в музее Сталина – тепло. Потому что коммунисты в 2014 году собрали средства и перевели печное отопление музея на электрическое – это был первый сталинский удар, который разбивает русофобию.



После потока доказательств в пользу памятника, которые прозвучали из уст собравшихся, наступила торжественная и ответственная минута - снятие покрывала с лица генералиссимуса:



- Памятник гранитный, основание в виде призмы , на стеле укреплен бронзовый орден Победы, а венчает всю композицию бронзовый бюст авторской работы. Вы видите, Сталин здесь в шинели, которая развивается на ветру - это ветер истории, который сметет мусор с его могилы и грязь. Наше дело правое, мы победим, - заверил гостей депутат Архангельской городской Думы от КПРФ Александр Афанасьев.



Сейчас активист-коммунист намерен бороться за перенос памятника в центр Архангельска. После сбора необходимой документации, он передаст материалы на рассмотрение городских депутатов.

В основном это были пенсионеры, они подпевали в такт звучащим на всю «привокзалку» композициям о славных боевых подвигах и со слезами на глазах стояли, сжимая в руках гвоздики, которые принесли своему товарищу Сталину. Буквально пару дней назад расцвел цветами и восстановленный монумент генералиссимусу в Ростовской области. Донские активисты передали эстафету памяти коммунистам Архангельска.Научно обосновал необходимость установки монумента Сталину в Архангельске профессор САФУ Андрей Репневский.- Мировые полководцы второй мировой - Черчилль, Рузвельт и Де Голль считали Сталина самым великим из них. На родине каждого из них есть посвященные им памятники. Расположены они в самых уважаемых местах. А самому Великому где?Далее историк призвал собравшихся вспомнить, где находится памятник маршалу Жукову.- А расположился он в сердце страны, на Манежной. Хотя при всех его талантах он был подчиненным Сталина. Что же получается, страна победила в одной из кровопролитных войн, а памятника верховному главнокомандующему нет? Это историческая несправедливость.Андрей Викторович рассказал и о связи Сталина с Архангельском.- Сталин многое сделал, чтобы наш Архангельск был под защитой. Поэтому была создана беломорская флотилия, потом появился северный флот, который является самым могучим в мире. Был создан Судострой еще до войны, который превратился в Молотовск. Сейчас он называется Северодвинск – ядро нашей морской обороны. В первых 20-ти письмах переписки Сталина с Черчиллем Архангельск упоминается 20 раз (за период от 20 июня до 7 ноября 1941 года). Кроме того, известно, что знаменитая Тегеранская конференция лидеров антигитлеровской коалиции должна была пройти в Архангельске, а не в Тегеране. Такие планы у Сталина были.Профессор также провёл параллель с нынешним временем. Он уверен, что президент Путин, выстраивающий арктический щит России, продолжает дело Сталина.Не смотря на то, что в Архангельске Сталин не был, он находился в сольвычегодской ссылке дважды, – об этом напомнил депутат Архангельского областного Собрания, коммунист Александр Новиков.- Я был 17 декабря в музее Сталина в Сольвычегодске. Я отметил, что город неподготовлен к зиме - замерзает в детском садике вода в стакане, а в музее Сталина – тепло. Потому что коммунисты в 2014 году собрали средства и перевели печное отопление музея на электрическое – это был первый сталинский удар, который разбивает русофобию.После потока доказательств в пользу памятника, которые прозвучали из уст собравшихся, наступила торжественная и ответственная минута - снятие покрывала с лица генералиссимуса:- Памятник гранитный, основание в виде призмы , на стеле укреплен бронзовый орден Победы, а венчает всю композицию бронзовый бюст авторской работы. Вы видите, Сталин здесь в шинели, которая развивается на ветру - это ветер истории, который сметет мусор с его могилы и грязь. Наше дело правое, мы победим, - заверил гостей депутат Архангельской городской Думы от КПРФ Александр Афанасьев.Сейчас активист-коммунист намерен бороться за перенос памятника в центр Архангельска. После сбора необходимой документации, он передаст материалы на рассмотрение городских депутатов. версия для печати 110

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