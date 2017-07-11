Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.07.17
711
09.07.17
682
09.07.17
527
10.07.17
505
10.07.17
457
09.07.17
443
10.07.17
409
реклама
реклама
Новости компаний
10.07.17
147
10.07.17
145
10.07.17
139
10.07.17
134
10.07.17
128
10.07.17
126
10.07.17
126
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Общество | Главные новости

Первый гастрономический фестиваль стартует в Архангельске уже в эту пятницу

сегодня 19:58
94 0
Он будет проходить в столице Поморья с 14 по 29 июля. Фестиваль #ПРО_ЕДУ организован инициативной группой предприятий общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
 >

В дни проведения фестиваля жители и гости областного центра смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.

Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика и гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо. Желающие смогут посетить бесплатные тренинги и различные мастер-классы. 

29 июля у торгового центра «Метро» состоится финальное шоу лучших поваров. Там же наградят победителей конкурса видеоблогов. Гостей ждут призы, мастер-классы, живая музыка, подарки и анимация для детей. Вход свободный.

Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».

94 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
Общество | Новости раздела
 
Первый гастрономический фестиваль стартует в Архангельске уже в эту пятницу
Первый гастрономический фестиваль стартует в Архангельске уже в эту пятницу
Он будет проходить в столице Поморья с 14 по 29 июля. Фестиваль #ПРО_ЕДУ организован инициативной группой предприятий общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
сегодня 19:58
95
 
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
Архангельская область вошла в число регионов, не справившихся с выполнением майского указа президента по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам.
сегодня 19:08
154
 
Инициатору стройки в «ювелирном» доме Архангельска придется свернуть все работы
Инициатору стройки в «ювелирном» доме Архангельска придется свернуть все работы
Требование об этом было направлено муниципалитетом владельцу коммерческих помещений в здании. В соответствии с документом собственнику бывшего ювелирного салона «Карат» придется привести общее имущество здания в исходное состояние.
сегодня 17:24
334
 
Активисты ОНФ проверили качество ремонта новодвинских дорог
Активисты ОНФ проверили качество ремонта новодвинских дорог
Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области провели рейд по автомобильным дорогам Новодвинска, на которых совсем недавно завершился ремонт.
сегодня 15:43
163
 
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
Работа общественного транспорта прекращается на данном направлении с 14 июля. Причина - истечение сроков действия карт маршрута.
сегодня 15:36
554 4
Александр А.: 44-й маршрут это у которого чумазые автобусы по кюветам валяются без тормозов ? Вот кого...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080