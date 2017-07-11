Первый гастрономический фестиваль стартует в Архангельске уже в эту пятницу

Он будет проходить в столице Поморья с 14 по 29 июля. Фестиваль #ПРО_ЕДУ организован инициативной группой предприятий общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

В дни проведения фестиваля жители и гости областного центра смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.



Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика и гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо. Желающие смогут посетить бесплатные тренинги и различные мастер-классы.



29 июля у торгового центра «Метро» состоится финальное шоу лучших поваров. Там же наградят победителей конкурса видеоблогов. Гостей ждут призы, мастер-классы, живая музыка, подарки и анимация для детей. Вход свободный.

Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».