В правительстве начали обсуждать большую реформу пассажирских железнодорожных перевозок. На первом этапе государство будет избавляться от длинных и неприбыльных направлений. Маршруты длиной больше 3000 километров предлагается закрыть.

Как пишет Комменсант, ставка делается на развитие направлений до 1 тысячи километров. На расстоянии свыше 3 тысяч километров планируется сохранить лишь перевозки из труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как Москва-Пекин или Москва-Владивосток. Таким образом, любимый северянами поезд Архангельск — Адлер может попасть под нож новой реформы.

Кроме того, планируется появление частных поездов, которые должны составить конкуренцию государственным, сбивая тем самым тарифы на перевозку. Доля плацкарта и общих вагонов в объеме перевозок должна упасть до 10%.