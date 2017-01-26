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Архангельск: Общество

     

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Поезд Архангельск-Адлер может попасть под нож новой реформы жд-перевозок

В правительстве начали обсуждать большую реформу пассажирских железнодорожных перевозок. На первом этапе государство будет избавляться от длинных и неприбыльных направлений. Маршруты длиной больше 3000 километров предлагается закрыть.

Как пишет Комменсант, ставка делается на развитие направлений до 1 тысячи километров. На расстоянии свыше 3 тысяч километров планируется сохранить лишь перевозки из труднодоступных районов и имиджевые маршруты, такие как Москва-Пекин или Москва-Владивосток. Таким образом, любимый северянами поезд Архангельск — Адлер может попасть под нож новой реформы.

Кроме того, планируется появление частных поездов, которые должны составить конкуренцию государственным, сбивая тем самым тарифы на перевозку. Доля плацкарта и общих вагонов в объеме перевозок должна упасть до 10%.  

  
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просмотров: 166
дата: 26.01.17 | 17:53
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