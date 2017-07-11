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Общество | Главные новости

Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования

сегодня 19:08
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Архангельская область вошла в число регионов, не справившихся с выполнением майского указа президента по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам.
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Ни один субъект федерации в 2016 году не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. По информации базы данных ГАС «Управление», основные сложности возникли с ростом реальных зарплат, пишут сегодня «Известия».

Хуже всего в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам: плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно. Большинство субъектов смогли повысить только доходы медсестер, учителей и врачей.

В число «регионов-отличников» попали, например, Калининградская область, Карачаево-Черкесия и Нижегородская область. В каждом из этих субъектов зарплаты преподавателям вузов и научным работникам были проиндексированы не менее чем на четверть. В число не справившихся с выполнением указа вошли, в частности, Архангельская, Рязанская и Ивановская области. 

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