С 5 по 10 января на северодвинской ТЭЦ-1 произошло три пожара. По словам заместителя технического директора организации Вячеслава Костогорова, их причиной стало сочетание низкой температуры воздуха и большого количества пылевидного угля, который стал поступать с воркутинской шахты. Оседая при низкой температуре, пыль спровоцировала хлопки и возгорания.
Чтобы избежать подобного в будущем, следует вовремя очищать оборудование станции от угольной пыли и золы, а также использовать уголь более крупной фракции.