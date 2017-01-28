Накануне в администрации Северодвинска состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече шла речь и о причинах январских возгораний на теплоэлектроцентрали.

С 5 по 10 января на северодвинской ТЭЦ-1 произошло три пожара. По словам заместителя технического директора организации Вячеслава Костогорова, их причиной стало сочетание низкой температуры воздуха и большого количества пылевидного угля, который стал поступать с воркутинской шахты. Оседая при низкой температуре, пыль спровоцировала хлопки и возгорания.

Чтобы избежать подобного в будущем, следует вовремя очищать оборудование станции от угольной пыли и золы, а также использовать уголь более крупной фракции.