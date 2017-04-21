Финансирование работ по обновлению проезда Сибиряковцев в обход областной больницы предусмотрено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта займет не менее полутора лет.

Лечебные корпуса Архангельской областной больницы, разделенные проезжей частью, были соединены надземным переходм в мае 2015 года. Однако, спустя год, в июне 2016 года движение по проезду Сибиряковцев все-таки закрыли в связи с обращениями медиков и пациентов больницы.

Проект строительства дороги в объезд лечебного учреждения разрабатывался еще в прошлом году. Тогда специалисты выявили несоответствие проектно-сметной документации фактическим инженерно-геологическим условиям площадки строительства. Потребовалась корректировка,что и сделали специалисты «Проектного института транспортной инфраструктуры». В ноябре они получили положительные заключения государственной экспертизы.

На аукционе, который состоялся 10 апреля, определился победитель конкурса на реализацию проекта. Тендер на обновление проезда выиграла компания «Севзапдорстрой». Завершить строительство планируется к октябрю 2018 года.