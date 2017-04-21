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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года

Финансирование работ по обновлению проезда Сибиряковцев в обход областной больницы предусмотрено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта займет не менее полутора лет.

Лечебные корпуса Архангельской областной больницы, разделенные проезжей частью, были соединены надземным переходм в мае 2015 года. Однако, спустя год, в июне 2016 года движение по проезду Сибиряковцев все-таки закрыли в связи с обращениями медиков и пациентов больницы. 

Проект строительства дороги в объезд лечебного учреждения разрабатывался еще в прошлом году. Тогда специалисты выявили несоответствие проектно-сметной документации фактическим инженерно-геологическим условиям площадки строительства. Потребовалась корректировка,что и сделали специалисты «Проектного института транспортной инфраструктуры». В ноябре они получили положительные заключения государственной экспертизы.

На аукционе, который состоялся 10 апреля, определился победитель конкурса на реализацию проекта. Тендер на обновление проезда выиграла компания «Севзапдорстрой». Завершить строительство планируется к октябрю 2018 года.

 

  
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просмотров: 1283
дата: 21.04.17 | 13:07
комментариев: 3
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Комментарии пользователей
Роман Т. (3)
Было бы финансирование а с их мощностями и в этом году все сделали бы без проблем.
21.04.17
22:05
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Солнышко К. (2)
Построят , если денег до зимы 2018 г хватит . Свежо предание ....
21.04.17
18:37
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Эдуард С. (1)
дошла до глухого весть
21.04.17
14:05
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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