Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика

Ход работ накануне оценили чиновники областного правительства. Заказчиком работ выступило главное управление капитального строительства региона, подрядчиком – компания «Севзапродстрой».

Новая четырехполосная магистраль будет оснащена современным покрытием и освещением. Ее протяжённость – 720 метров. Цена контракта – 235 миллионов рублей. Кроме автодороги рабочие также построят рядом с областной больницей вместительную парковку на 77 автомобилей.

Объездная трасса вокруг областной больницы должна быть сдана в октябре 2018 года. При этом в настоящее время прорабатывается вопрос завершения основных строительных работ до конца 2017 года при условии допфинансирования.



В любом случае подрядчик намерен сдать трассу раньше намеченного срока. Строительные работы идут с опережением графика.



Эта дорога крайне востребована для Архангельска, отметили в пресс-службе правительства области. Она позволит разгрузить улицы Теснанова, Тыко Вылки и Гагарина, а также автомобильную дорогу в аэропорт.



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