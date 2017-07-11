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Общество | Главные новости

Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика

вчера 23:59
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Строительство проезда Сибиряковцев идёт полным ходом. Подрядчик намерен сдать новую городскую трассу раньше срока. Бригады уже завершили подготовку территории и приступили к земляным работам.
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Фото: dvinaland.ru

Ход работ накануне оценили чиновники областного правительства. Заказчиком работ выступило главное управление капитального строительства региона, подрядчиком – компания «Севзапродстрой». 

Новая четырехполосная магистраль будет оснащена современным покрытием и освещением. Ее протяжённость – 720 метров. Цена контракта – 235 миллионов рублей. Кроме автодороги рабочие также построят рядом с областной больницей вместительную парковку на 77 автомобилей. 

Объездная трасса вокруг областной больницы должна быть сдана в октябре 2018 года. При этом в настоящее время прорабатывается вопрос завершения основных строительных работ до конца 2017 года при условии допфинансирования.

В любом случае подрядчик намерен сдать трассу раньше намеченного срока. Строительные работы идут с опережением графика.

Эта дорога крайне востребована для Архангельска, отметили в пресс-службе правительства области. Она позволит разгрузить улицы Теснанова, Тыко Вылки и Гагарина, а также автомобильную дорогу в аэропорт.

Видеосюжет по теме: ГТРК "Поморье"

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Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
Строительство проезда Сибиряковцев идёт полным ходом. Подрядчик намерен сдать новую городскую трассу раньше срока. Бригады уже завершили подготовку территории и приступили к земляным работам.
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