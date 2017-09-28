Таможенники Архангельска нашли контрафактный Adidas и Nike

В результате проверок в одной из торговых точек города специалистами ведомства было выявлено 200 товаров с признаками контрафактности. Основанием для визита таможенников послужили заявления от правообладателей торговых марок «Adidas» и «Nike».

Диапазон продукции, представленный на прилавках магазина, был весьма широк: потребителю предлагалась не только спортивная обувь, но и зимняя, как мужская, так и женская. Представитель собственника не смог предоставить лицензионные соглашения с правообладателями, по его словам, приобретая товар, он не знал о запрете на его реализацию без указанных документов, узнав об этом, принял решение выставить этот товар на распродажу.

Продукция, происхождение которой остается неизвестным, способна нанести вред здоровью потребителя, кроме того её реализация без соответствующих соглашений нарушает право на интеллектуальную собственность. Весь товар с признаками контрафактности (всего 203 единицы) был изъят сотрудниками транспортной полиции. Дальнейшую судьбу контрафактного товара определит суд, собственнику товара может грозить штраф.