Устроившие сентябрьскую провокацию в Архангельске телефонные террористы не найдены

Волна телефонного терроризма прокатилась и по всей России. Ложные «минирования» жилых домов и соцобъектов в Архангельске и Северодвинске были зафиксированы 12 сентября. Российские спецслужбы полагают, что большинство звонков – из-за рубежа.

Звонки о минировании раздались на железнодорожном и автовокзалах, а также в крупных торговых центрах: «Бум», «Мега», «Титаник» и т.д. Целый ряд заведений оказался подвергнут атаке так называемых телефонных террористов Сегодня в пресс-службе регионального управления ФСБ журналисту News29 пояснили, что инцидент вышел далеко за пределы города и региона, это уровень общероссийский. Откуда шли звонки устанавливают спецслужбы.

"В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России организацией "ИГИЛ", а также другими организациями", — заявили в правоохранительных органах.

90% звонков поступали из-за границы. В том, что все они связаны, нет сомнений — абонентам включали одну и ту же запись.

"Скорее всего, это робот. Потому что одному человеку или даже группе людей одновременно совершить такое количество звонков сложно", — отметил Александр Руднев, управляющий партнер компании-разработчика платформ IP-телефонии.