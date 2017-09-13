Уже 400 жилых домов в Архангельске подключены к теплу
вчера 09:27
731
0
Со вторника потеплело в квартирах горожан Северного и Соломбальского округов. Подключение жилфонда к теплу продолжается.
В соответствии с распоряжением Главы города Игоря Годзиша 12 сентября в жилфонде Архангельска стартовал отопительный сезон.
Согласно полученной в департаменте городского хозяйства информации, в Северном и Соломбальском территориальных округах тепло появилось в 280 домах . Помимо этого батареи потеплели еще в 120 домах, запитанных от локальных котельных.
Подключение жилфонда к теплу продолжается. График подключений можно посмотреть здесь
.