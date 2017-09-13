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Общество | Главные новости

Уже 400 жилых домов в Архангельске подключены к теплу

вчера 09:27
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Со вторника потеплело в квартирах горожан Северного и Соломбальского округов. Подключение жилфонда к теплу продолжается.
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Фото: vestirostov.ru
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Во вторник в квартиры жителей Архангельска начнет поступать тепло
В соответствии с распоряжением Главы города Игоря Годзиша 12 сентября в жилфонде Архангельска стартовал отопительный сезон.

Согласно полученной в департаменте городского хозяйства информации, в Северном и Соломбальском территориальных округах тепло появилось в 280 домах . Помимо этого батареи потеплели еще в 120  домах, запитанных от локальных котельных.

Подключение жилфонда к теплу продолжается. График подключений можно посмотреть здесь
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