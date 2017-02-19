Десятые соревнования конников открылись на снежном ипподроме в Мезени. Для изучения арктической породы на состязания прибыли селекционеры.
Исследователи изучают систему испытаний северных лошадей, которые, несмотря на небольшой размер (немногим больше пони), отличаются силой и выносливостью.
Соревнования в Мезени проходят раз в 2 года. Звездой позапрошлого года был Арабик. Самым знаменитым представителем мезенской породы называют жеребца Кустика. Он родился в 1978 году в деревне Лампожне, недалеко от Мезени. Эксперты увидели его в 1993 году.
В Мезени иногда шутят — если орловского рысака отправить на север и заставить работать, то через несколько поколений он станет мезенкой: мохнатой, маленькой и коротконогой. Впрочем с 1993 года, когда породой занялись целенаправленно, лошади изменились в лучшую сторону: «они стали как штампованные, в хорошем смысле: похожие, аккуратные», - отмечают исследователи.