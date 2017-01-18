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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Крещенскую ночь в Архангельске ожидается резкое ухудшение погоды

С 18 на 19 января в областном центре и в большинстве районов Архангельской области ожидается небольшой снег, метель. Ветер юго-западный и южный 7-16 м/с. Температура -2,-7°, при прояснениях до -12°.
Поскольку многие поедут к прорубям-иорданям на личном транспорте, специалисты МЧС просят учитывать возможности техники: проезды могут быть завалены снегом и иметь колейность. Это приведет к трудностям парковки, разворота и маневрирования у мест расположения иорданей, возможны пробки на въезде и выезде. 

19 января погода ухудшится. Утром и днем в Архангельск, Северодвинск, Новодвинск ожидается усиление юго-западного ветра. Пройдет продолжительный снег, метель, ожидается слабый гололед.

Днем 19 января в Бассейне Белого моря, Кандалакшском, Онежском, Двинском заливах ожидается усиление западного северо-западного ветра порывами 27-32 м/с.

Это вызовет нагонное повышение уровня воды в вершине Двинского залива и частично в дельте Северной Двины и выход воды на лед у берегов, включая районы пешеходных переправ. Высока вероятность выхода волн на набережную Северодвинска (на о.Ягры) и ее подтопление.

Вода начнет выходить на лед Северной Двины днем 19 января (в 12 час. – полная вода) и подтопит лед по 21 января включительно. И чем ближе к морю – тем выше будет уровень затопления льда, от 20 до 40 см. Маймакса всегда первой принимает нагонные явления. Напомним, там будет действовать единственная в Архангельске иордань (у храма св. Ксении Петербургской, ул.Сибирская,52). У берега в этом месте начиная с 19 января воды ожидается до 15 см и даже 20 см, ближе к середине реки – меньше. 

Нагонные явления на озерных иорданях никак не скажутся. Метель и потепление (под утро 19 января ожидается до +1) вызовет переметы дорог, колейность, рыхлость на дорогах и затруднит проезд и особенно выезд с мест массовых крещенских купаний.

При желании искупаться в крещенской проруби, учитывайте актуальный прогноз, собственные силы и возможности своего автомобиля.
 
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просмотров: 692
дата: 18.01.17 | 16:58
комментариев: 7
0 2
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Комментарии пользователей
kemastreet (7)
Тьма пришедшая со студёного моря плавно накрывает Длинный город...Маймаксу уже накрыло...
18.01.17
19:20
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
Vadimych (1)
Божечка, что ты делаешь! Прекрати! А не то самые упёртые начнут сомневаться, что ты есть! :)
18.01.17
17:09
+
показать 5  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
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