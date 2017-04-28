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Архангельск: Общество

     

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В Поморье мужчина получил срок за ДТП на трассе из-за неисправных габаритных огней

Завершился судебный процесс над 57-летним водителем. Он остановил свой автомобиль «ГАЗ» с неработающими задними габаритными огнями на трассе М8. В результате этого в его машину врезался «Nissan», в котором погибла женщина.
Авария произошла в октябре 2016 года в Шенкурском районе. Шофер грузовика нарушил правила дорожного движения. Он не обозначил свой автомобиль ни выставленным знаком аварийной остановки, ни включенной аварийной сигнализацией. Кроме того, на автомобибле выли выключены габаритные огни и отсутствовал регистрационный знак. 

Суд назначил водителю наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, ему запрещено на срок 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также он обязан возместить материальный ущерб мужу погибшей женщины в сумме  521 тыс. рублей.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
  
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просмотров: 74
дата: 28.04.17 | 09:50
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