Авария произошла в октябре 2016 года в Шенкурском районе. Шофер грузовика нарушил правила дорожного движения. Он не обозначил
свой автомобиль ни выставленным знаком аварийной остановки, ни включенной аварийной сигнализацией. Кроме того, на автомобибле выли выключены габаритные огни и отсутствовал регистрационный знак.
Суд назначил водителю наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Кроме того, ему запрещено на срок 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также он обязан возместить материальный ущерб мужу погибшей женщины в сумме 521 тыс. рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.