Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Поморье мужчина получил срок за ДТП на трассе из-за неисправных габаритных огней Завершился судебный процесс над 57-летним водителем. Он остановил свой автомобиль «ГАЗ» с неработающими задними габаритными огнями на трассе М8. В результате этого в его машину врезался «Nissan», в котором погибла женщина.



Суд назначил водителю наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Кроме того, ему запрещено на срок 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также он обязан возместить материальный ущерб мужу погибшей женщины в сумме 521 тыс. рублей.

Авария произошла в октябре 2016 года в Шенкурском районе. Шофер грузовика нарушил правила дорожного движения. Он не обозначил свой автомобиль ни выставленным знаком аварийной остановки, ни включенной аварийной сигнализацией. Кроме того, на автомобибле выли выключены габаритные огни и отсутствовал регистрационный знак.Суд назначил водителю наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.Кроме того, ему запрещено на срок 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также он обязан возместить материальный ущерб мужу погибшей женщины в сумме 521 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу. версия для печати просмотров: 74

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