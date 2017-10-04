Вдову классика деревенской прозы похоронят на абрамовском угоре в Верколе
сегодня 10:12
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Могила Людмилы Крутиковой-Абрамовой будет находиться рядом с захоронением Фёдора Абрамова в деревне Веркола Пинежского района Архангельской области. Похороны состоятся 8 октября.
Прощание с вдовой писателя будет проходить в Санкт-Петербурге 6 октября в Пантелеимоновской церкви.
Напомним, Людмила Крутикова скончалась
на 98 году жизни в Петербурге. Благодаря именно её усилиям вышло в свет шеститомное собрание сочинений Фёдора Абрамова, было восстановлено одно из последних незаконченных произведений "Чистая книга", а в Верколе создан литературный музей. Похоронить
себя завещала в Верколе.