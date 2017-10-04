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Общество | Главные новости

Вдову классика деревенской прозы похоронят на абрамовском угоре в Верколе

сегодня 10:12
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Могила Людмилы Крутиковой-Абрамовой будет находиться рядом с захоронением Фёдора Абрамова в деревне Веркола Пинежского района Архангельской области. Похороны состоятся 8 октября.
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Фото Александра Козлова
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Напомним, Людмила Крутикова скончалась на 98 году жизни в Петербурге. Благодаря именно её усилиям вышло в свет шеститомное собрание сочинений Фёдора Абрамова, было восстановлено одно из последних незаконченных произведений "Чистая книга", а в Верколе создан литературный музей. Похоронить себя завещала в Верколе.
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