Владимир Познер посетил крупнейшую оборонную верфь Северодвинска
сегодня 18:11
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Известный публицист, общественный деятель Владимир Познер в рамках своего визита в Северодвинск посетил Севмаш. Телеведущий побывал в музее предприятия, осмотрел Никольский собор бывшего Николо-Корельского монастыря и дамбу наливного бассейна.
Как признался известный телеведущий, его творчество прежде никогда не соприкасалось с судостроением. В музее Севмаша Познер оставил памятную запись в книге почетных гостей, отметив, что именно из честного рассказа о прошлом и настоящем и вырастает подлинный патриотизм, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Размах предприятия восхитил известного публициста. «То, что я увидел, - прокомментировал Владимир Познер, – произвело на меня сильнейшее впечатление – масштабы того, что сделано, и тот труд, который был вложен в это. Легко сказать на словах, но трудно передать. Многие говорят о патриотическом воспитании. Я считаю, что нужно увидеть Севмаш хотя бы раз, чтобы почувствовать, сколько в этом и драмы, и трагедии, и героизма. Это поразительно».
Напомним, что сегодня в 19:00 в архангельском театре драме Владимир Познер встретится со зрителями на своем творческом вечере
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