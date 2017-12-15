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Общество | Главные новости

Второй памятник Иосифу Сталину может появиться в Архангельской области

сегодня 12:55
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Как стало известно, вельские коммунисты намерены увековечить память вождя, установив соответствующий памятник в Вельске.
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Об этом вчера, 14 декабря, было направлено официальное обращение на имя главы города, Игоря Рогозина. В своем письме автор, депутат местного райсовета Сергей Угрюмов, просит чиновника решить вопрос с выделением места в Вельске по улице Дзержинского, рядом с АЗС, владельцем которой является, похоже, автор письма.

Инициативу прокомментировал автор законопроекта "О моратории на увековечивание памяти Иосифа Сталина на территории Архангельской области", депутат областного Собрания Юрий Шаров.

- Странно, что некоторым молодым политикам в преддверии федеральных выборов захотелось быть авторами очередных сенсаций. В Вельском районе огромное число проблем социально-экономического характера. Конечно, заниматься популизмом легче, чем помочь районной власти, например, решить вопрос с некачественной водой. В марте 2017 года, после архангельских митингов в поддержку установки подобного бюста в столице региона, мы написали законопроект, который запрещает увековечевание памяти Сталина. Я не против этой исторической личности, я против вопросов, которые раскалывают общество. Похоже, что мы вновь в областном Собрании должны вернуться к рассмотрению этого проекта закона, - заявил Юрий Шаров.

Как отметил парламентарий, он направил обращение в адрес мэра Вельска Игоря Рогозина с требованием закрыть этот вопрос. Как отметил Шаров в том случае, если вопрос не будет снят в ближайшее время, он намерен официально внести законопроект на рассмотрение областных депутатов в начале 2018 года.
Автор: msr
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