Второй памятник Иосифу Сталину может появиться в Архангельской области

Об этом вчера, 14 декабря, было направлено официальное обращение на имя главы города, Игоря Рогозина. В своем письме автор, депутат местного райсовета Сергей Угрюмов, просит чиновника решить вопрос с выделением места в Вельске по улице Дзержинского, рядом с АЗС, владельцем которой является, похоже, автор письма.
Инициативу прокомментировал автор законопроекта "О моратории на увековечивание памяти
Иосифа Сталина на территории Архангельской области", депутат областного Собрания Юрий Шаров.
- Странно, что некоторым молодым политикам в преддверии федеральных выборов захотелось быть авторами очередных сенсаций. В Вельском районе огромное число проблем социально-экономического характера. Конечно, заниматься популизмом легче, чем помочь районной власти, например, решить вопрос с некачественной водой. В марте 2017 года, после архангельских митингов в поддержку установки подобного бюста в столице региона, мы написали законопроект, который запрещает увековечевание памяти Сталина. Я не против этой исторической личности, я против вопросов, которые раскалывают общество. Похоже, что мы вновь в областном Собрании должны вернуться к рассмотрению этого проекта закона, - заявил Юрий Шаров.
Как отметил парламентарий, он направил обращение в адрес мэра Вельска Игоря Рогозина с требованием закрыть этот вопрос. Как отметил Шаров в том случае, если вопрос не будет снят в ближайшее время, он намерен официально внести законопроект на рассмотрение областных депутатов в начале 2018 года.