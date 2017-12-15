В архангельском ЛДПР ответили на упреки коллег по поводу «пиара» на сессии

На прошедшей сессии депутаты Архангельского областного Собрания рассматривали проект областного бюджета на ближайшие три года. К проекту поступило несколько десятков поправок, большинство – от депутатов фракции ЛДПР.

Фракция ЛДПР внесла более полутора десятков поправок к проекту бюджета и в постановление к нему. По словам руководителя фракции Сергея Пивкова, все предложения строились на пожеланиях жителей различных уголков Архангельской области, поэтому их география весьма обширна. Предлагалось строительство котельных для Емцовской и Обозерской школ, организация водоснабжения поселка Легашевская запань, реконструкция Новодвинского ГКЦ, строительство школы в поселке Шалакуша, развитие инфраструктуры нового микрорайона Коряжмы, приобретение спецтехники для зимнего содержания дорог Котласа и так далее. Кроме того, была инициатива направить дополнительные финансовые средства на организацию выплат заработной платы работникам государственных и муниципальных бюджетных учреждений на уровне МРОТ + «северные», в соответствие с решением Конституционного суда РФ.

Во время обсуждения поправок от ЛДПР некоторые депутаты стали возмущаться и призывать снять поправки или голосовать по ним одним блоком, чтобы разом отклонить. Руководитель фракции ЛДПР принял решение докладывать по каждой в отдельности, чем еще больше разозлил некоторых народных избранников. Посыпались упреки в издевательстве и злоупотреблениях.

Депутат Андрей Попов назвал инициативы ЛДПР пиаром и пустозвонием. По его словам, невозможно взять полномочия района на областной бюджет. «Если вам надо попиариться — идите в телевизор», - предложил коллеге Пикову Попов.

«О каком издевательстве или злоупотреблениях может идти речь, когда мы обсуждаем столь важные для региона моменты. Мы не понимаем и не разделяем такого ревностного отношения к активности нашей фракции. Каждый депутат мог внести свои предложения и отстаивать их, но таким правом воспользовались лишь единицы, зато возмущаться стали многие», - сказал в интервью News29 Сергей Пивков.