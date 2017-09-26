«Столичным» заместителем архангельского губернатора станет коренная москвичка

Новости по теме Московский заместитель архангельского губернатора добровольно подал в отставку

Известно, что в настоящий момент Елена Кутукова занимает руководящую должность в Государственном научно-исследовательском институте системного анализа при Счетной палате РФ. По образованию она экономист-аналитик, родилась и проживает в Москве.



Исходя из биографической справки, представленной архангельским парламентариям, с Поморьем будущего «столичного» зама Игоря Орлова ничего не связывает. Однако, как пояснил News29 пресс-секретарь губернатора Иван Новиков, это не совсем так.



По его словам, Елена Сергеевна долгое время успешно сотрудничала с Архангельской областью в рамках соглашения между институтом и правительством региона, руководила научными исследованиями, направленными на изучение социально-экономического развития арктических регионов.



Кроме того, более 10 лет она состоит в попечительском совете при Александро-Ошевенском монастыре в Каргопольском районе. При её участии была восстановлена колокольня этого монастыря.



Как отнесутся к кандидатуре губернатора народные избранники, покажет голосование на сессии. Например, депутату облсобрания Юрию Шарову о потенциальном заме ничего не известно. Однако, народный избранник считает, что на этой должности должен работать в первую очередь профессионал, а связан он с регионом или нет, не так важно.

Напомним, предыдущий руководитель представительства Архангельской области при Правительстве РФ покинул свой пост по собственному желанию минувшим летом. Эту должность занимал экс-заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей Гришков.