4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице

Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате малышка получила серьезные травмы.

За минувшие сутки на дорогах Архангельской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек – получили травмы. Серьезные аварии с участием детей случились в Северодвинске.



Так, в 17:10 напротив дома 24 по «Проезду машиностроителей» водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы, госпитализирован.

Во втором случае пострадавшим оказался велосипедист. На ул. Ломоносова водитель автомобиля «Хендай» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, который в нарушение ПДД переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.



