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Происшествия | Главные новости

4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице

сегодня 11:49
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Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате малышка получила серьезные травмы.
 
 
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Фото: УГИБДД УМВД России по Архангельской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Архангельской области

За минувшие сутки на дорогах Архангельской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек – получили травмы. Серьезные аварии с участием детей случились в Северодвинске.

Так, в 17:10 напротив дома 24 по «Проезду машиностроителей» водитель автомобиля «Шкода» допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы, госпитализирован.

Во втором случае пострадавшим оказался велосипедист. На ул. Ломоносова водитель автомобиля «Хендай» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на 8-летнего велосипедиста, который в нарушение ПДД переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

 

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4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице
4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице
Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате малышка получила серьезные травмы.
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