Архангельск: Происшествия

Туристическая группа, предположительно из 11 архангелогородцев, отдыхала в кировском профилактории «Тирвас»
. Вопреки предупреждениям экстренных служб о проведении работ по принудительному спуску лавин, группа отправилась в путешествие на снегоходах.
В это время сошла лавина
, под которой оказались три человека. Все они любители активного отдыха и посещали Хибины каждый год. На этот раз поездка на горных снегоходах
для двоих из них оказалась последней. 31-летний Владислав Щербачёв и 33-летний Дмитрий Серов погибли.
Дмитрий был выпускником АГТУ, трудился на должности главного энергетика РТРС, но главным его увлечением была страсть к приключениям и экстриму, как и у его друга Владислава. Что касается их товарища Евгения Галеева, то ему удалось выжить. Он доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
По данным мурманских СМИ, попавшие под лавину в районе ущелья Скальный Южного склона горы Вудъяврчорр туристы из Архангельска не были зарегистрированы и передвигались на снегоходах самостоятельно без сопровождения.
Видео с места схода лавины life.ru