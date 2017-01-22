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Архангельск: Происшествия

     

фото, видео с места события

Двое архангельских экстремалов погибли при сходе лавины под Кировском

На месте обвала лавины в Мурманской области под Кировском найдены тела двух погибших. Ими оказались жители Архангельска - Владислав Щербачев и Дмитрий Серов.
Туристическая группа, предположительно из 11 архангелогородцев, отдыхала в кировском профилактории «Тирвас». Вопреки предупреждениям экстренных служб о проведении работ по принудительному спуску лавин, группа отправилась в путешествие на снегоходах.

В это время сошла лавина, под которой оказались три человека. Все они любители активного отдыха и посещали Хибины каждый год. На этот раз поездка на горных снегоходах для двоих из них оказалась последней. 31-летний Владислав Щербачёв и 33-летний Дмитрий Серов погибли.

Дмитрий был выпускником АГТУ, трудился на должности главного энергетика РТРС, но главным его увлечением была страсть к приключениям и экстриму, как и у его друга Владислава. Что касается их товарища Евгения Галеева, то ему удалось выжить. Он доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По данным мурманских СМИ, попавшие под лавину в районе ущелья Скальный Южного склона горы Вудъяврчорр туристы из Архангельска не были зарегистрированы и передвигались на снегоходах самостоятельно без сопровождения.

Видео с места схода лавины life.ru

  
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просмотров: 412
дата: 22.01.17 | 17:38
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