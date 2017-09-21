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Происшествия | Главные новости

В Архангельске 70-летняя пенсионерка сломала в автобусе ребра по вине лихача

сегодня 13:18
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Травмы пассажирка получила в результате резкого торможения транспортного средства. Водитель автобуса таким образом пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем.
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Фото: kp.kg
ДТП поизошло накануне около половины шестого вечера. Пассажирский автобус выезжал из «кармана» остановки возле Дома офицеров на проспекте Троицком.

По словам водителя маршрутки, экстренное торможение было вынужденным, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который резко свернул вправо с дороги и скрылся во дворе бассейна «Водник». 

В результате внезапной остановки 70-летняя пассажирка автобуса упала и ударилась о поручни. Медики зафиксировали у женщины множественные ушибы и переломы рёбер, пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД

Пенсионерка находится в больнице, добавили в ведомстве. Лихача, спровоцировавшего ДТП, предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.


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В Архангельске 70-летняя пенсионерка сломала в автобусе ребра по вине лихача
В Архангельске 70-летняя пенсионерка сломала в автобусе ребра по вине лихача
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