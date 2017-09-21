В Архангельске 70-летняя пенсионерка сломала в автобусе ребра по вине лихача
сегодня 13:18
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Травмы пассажирка получила в результате резкого торможения транспортного средства. Водитель автобуса таким образом пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем.
ДТП поизошло накануне около половины шестого вечера. Пассажирский автобус выезжал из «кармана» остановки возле Дома офицеров на проспекте Троицком.
По словам водителя маршрутки, экстренное торможение было вынужденным, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который резко свернул вправо с дороги и скрылся во дворе бассейна «Водник».
В результате внезапной остановки 70-летняя пассажирка автобуса упала и ударилась о поручни. Медики зафиксировали у женщины множественные ушибы и переломы рёбер, пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Пенсионерка находится в больнице, добавили в ведомстве. Лихача, спровоцировавшего ДТП, предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.