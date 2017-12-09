Архангельский «Водник» в повторном матче обыграл свой дубль

Сегодня состоялся повторный матч между «Водником» и его дублем. По сравнению с первой встречей в команде мастеров появились Александр Тюкавин и Юрий Погребной, а цвета ближайшего резерва с первых минут защищали Михаил Шиляев и Олег Пивоваров.

Подобное усиление «молодежки» позволило ей после первого тайма проигрывать с минимальным счетом – 3:2.Только в последние десять минут главной команде Поморья удалось склонить чашу весов в свою пользу – 7:2. Хеттрик на счету Александра Насонова, дублем отметился Роман Козулин, а также по одному разу отличились Александр Антонов и Алексей Гладышев. У «молодежки» мячи забили Илья Насекин и Олег Пивоваров.13 декабря обе архангельские команды на своем льду проведут официальные матчи. Сначала подопечные Олега Батова сыграют с дублем нижегородского «Старта» (начало в 13:00), а вечером команда мастеров встретится с новосибирским «Сибсельмашем» (начало в 19:00).