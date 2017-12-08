Архангельский стрелок Леонид Екимов взял ижевское «золото»

Архангельский спортсмен участвует в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Леонид Екимов уже завоевал там две награды.

В очередной соревновательный день мужчины разыграли медали в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

Золотую медаль завоевал заслуженный мастер спорта из Архангельской области, победитель и призёр финалов и этапов Кубка мира, чемпионатов Европы Леонид Екимов. В квалификации спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» показал результат 579 очков из 600 возможных, а в финале выбил 241,2 очка.

Напомним, стрелки из Архангельской области в Ижевске завоевали уже две медали. В олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» среди смешанных команд серебряными призёрами стали заслуженный мастер спорта России Константин Приходченко и мастер спорта России Вероника Павлова, а на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» Леонид Екимов стал обладателем бронзовой медали.